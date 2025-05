Bessent diz que agenda de tarifas, corte de impostos e desregulamentação de Trump levará investimentos aos EUA

WASHINGTON (Reuters) - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse nesta segunda-feira que a agenda de tarifas, cortes de impostos e desregulamentação do presidente Donald Trump trabalhará em conjunto para impulsionar o investimento de longo prazo na economia norte-americana, acrescentando que os mercados financeiros do país são "antifrágeis" e resistirão a qualquer turbulência de curto prazo.

Bessent, em comentários preparados para a Conferência Global do Instituto Milken, em Los Angeles, fez uma defesa veemente das tarifas de Trump, mas enfatizou o projeto de lei tributária republicano em tramitação no Congresso, dizendo que ele tornará permanentes muitas partes dos cortes de impostos do primeiro mandato, incluindo uma dedução para pequenas empresas.

"Os principais componentes da agenda econômica de Trump -- comércio, cortes de impostos e desregulamentação -- não são políticas isoladas. Eles são partes interligadas de um motor projetado para impulsionar o investimento de longo prazo na economia norte-americana", disse Bessent.