Bessent diz que EUA podem crescer 3% em um ano com políticas tarifárias, tributárias e de desregulamentação de Trump

WASHINGTON (Reuters) - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse nesta segunda-feira acreditar que as políticas de tarifas, corte de impostos e desregulamentação do presidente Donald Trump podem fazer com que o crescimento dos EUA volte a 3% até o próximo ano, o que ajudaria a reduzir os déficits orçamentários dos EUA à sua proporção média de longo prazo do PIB.

"Portanto, acreditamos que, por meio da desregulamentação e da permanência da lei fiscal, podemos aproximar o crescimento de algo parecido com 3%", disse Bessent à CNBC em uma entrevista ao vivo, paralelamente à Conferência Global do Instituto Milken.

Questionado sobre quando isso poderia ser alcançado, Bessent disse: "até o ano que vem".