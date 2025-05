BW decide investir US$1,5 bi em campo de Maromba e espera 1º óleo para fim de 2027

SÃO PAULO (Reuters) - A BW Energy anunciou nesta segunda-feira a decisão final de investimento no campo de Maromba, que envolverá aportes totais de US$1,5 bilhão, sendo a maior parte no desenvolvimento inicial do ativo na Bacia de Campos.

O primeiro óleo está planejado para o final de 2027, enquanto o platô da produção deve alcançar 60 mil barris por dia.

O desenvolvimento do campo mais que dobrará a produção líquida total da BW Energy até 2028, afirmou a companhia, que estima inicialmente seis poços para o campo.