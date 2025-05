Confiança dos investidores da zona do euro se recupera em maio após impacto das tarifas de Trump

BERLIM (Reuters) - A confiança dos investidores na zona do euro se recuperou com mais força do que o esperado em maio, depois que as tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fizeram com que a confiança no bloco despencasse no mês passado, embora ainda permaneça em um nível baixo, mostrou uma pesquisa nesta segunda-feira.

O índice Sentix para a zona do euro subiu para -8,1 em maio, de -19,5 em abril, superando a previsão de uma leitura de -12,5.

O índice da situação atual melhorou surpreendentemente para -19,3, seu nível mais alto desde agosto de 2024, embora ainda em território negativo. As expectativas, por sua vez, deram um salto de 19,6 pontos, para 3,8.