Crescimento potencial do Brasil não é menor do que 3% ao ano, diz Haddad

O Produto Interno Bruto (PIB) tem crescido nos últimos anos a um ritmo mais forte do que as projeções de mercado. Após crescer 3,4% em 2024, porém, o próprio Haddad tem previsto uma desaceleração para 2,5% neste ano em meio ao aperto monetário promovido pelo Banco Central para controlar a inflação.

O ministro avaliou que o Brasil está bem posicionado economicamente para enfrentar cenários externos adversos, argumentando que o país defende o multilateralismo e tem interesse em se aproximar mais dos Estados Unidos, e especificamente do governo Donald Trump.

No domingo, o ministro disse que conversou com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, sobre a política tarifária norte-americana, apontando que os dois países estão negociando os "termos de um entendimento" em relação à questão.

Haddad ainda afirmou que o plano do governo para atrair a instalação de data centers no país antecipará efeitos da reforma tributária aprovada pelo Congresso Nacional ao desonerar investimentos no setor.

(Por Bernardo Caram)