Dólar sobe em dia negativo para ativos brasileiros e de expectativa sobre juros

Às 17h02 na B3 o dólar para junho -- atualmente o mais líquido -- subia 0,54%, aos R$5,7255.

Pela manhã os investidores ponderavam tanto as novas notícias sobre a guerra tarifária desencadeada pelo presidente norte-americano, Donald Trump, quanto novos dados econômicos dos Estados Unidos.

Trump anunciou no domingo uma tarifa de 100% sobre os filmes produzidos fora do país, dizendo que a indústria cinematográfica norte-americana está tendo uma "morte muito rápida" devido a incentivos que outros países estão oferecendo para atrair cineastas. Além disso, afirmou que deseja um acordo justo com a China, seu principal alvo na guerra tarifária, mas não se aprofundou no assunto.

Já o Instituto de Gestão de Fornecimento informou na manhã desta segunda-feira que seu Índice de Gerentes de Compras (PMI) do setor de serviços dos EUA aumentou de 50,8 em março para 51,6 em abril. Economistas consultados pela Reuters previam queda para 50,2.

Uma leitura do PMI acima de 50 indica crescimento no setor de serviços, que responde por mais de dois terços da economia norte-americana. O instituto associa uma leitura acima de 49 ao longo do tempo com o crescimento da economia como um todo.

“O ISM lá fora veio mais forte que o esperado, e as (taxas dos) Treasuries passaram a abrir logo depois da divulgação do índice. O DXY (índice do dólar) estava caindo e reduziu a queda”, pontuou o diretor da assessoria FB Capital, Fernando Bergallo. “Acho que teve aí um impacto (sobre o câmbio no Brasil)”, acrescentou.