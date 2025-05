Dólar recua na abertura de semana marcada por decisões de BCs

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,52%, a R$5,665 na venda.

Os movimentos do real ocorriam na esteira de perdas amplas da divisa norte-americana no exterior, incluindo quedas ante pares fortes, como o euro e o iene, e pares emergentes, como o rand sul-africano e o peso chileno.

Como pano de fundo das negociações cambiais estava o otimismo desencadeado na semana passada por sinalização de Pequim de que estaria analisando uma proposta de Washington para iniciar discussões comerciais, o que levantou expectativas pelo fim do impasse tarifários.

Dados fortes de emprego dos EUA na sexta também forneceram alívio aos investidores, mostrando que o mercado de trabalho do país continua estável e afastando algumas preocupações de recessão, que vinham crescendo diante da escalada do conflito comercial entre as duas maiores economias do mundo.

Na mais recente notícia sobre a política tarifária, o presidente Donald Trump disse no domingo que os EUA estão se reunindo com muitos países, incluindo a China, para tratar de acordos comerciais, e que sua principal prioridade com Pequim é garantir um acordo comercial justo.

Em relação ao Brasil, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou no domingo que conversou com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, sobre a política tarifária norte-americana, apontando que os dois países estão negociando os "termos de um entendimento" em relação à questão.