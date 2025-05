Economia global já sente impacto das tarifas de Trump

"Estamos indo de zero a 145%, o que é realmente insustentável para as empresas e insustentável para os clientes", disse Cindy Allen, presidente-executivo da Trade Force Multiplier, uma consultoria de comércio global. "Vi muitas empresas de pequeno e médio porte optarem por sair completamente do mercado."

PERSPECTIVAS

A perspectiva tarifária levou o Banco do Japão a cortar suas previsões de crescimento na semana passada, enquanto as tensões comerciais foram citadas por analistas em rebaixamentos de perspectivas de crescimento para a Holanda e para a região do Oriente Médio e Norte da África (MENA).

Embora as medidas oficiais de atividade nas principais economias ainda estejam se ajustando, o humor negativo está aparecendo nas pesquisas de gerentes de compras da indústria em todo o mundo.

A atividade industrial da China contraiu no ritmo mais rápido em 16 meses em abril, segundo uma dessas pesquisas na semana passada, enquanto levantamento do Reino Unido mostrou que as exportações das fábricas britânicas encolheram no mês passado no ritmo mais acentuado em quase cinco anos.

Economistas foram rápidos em alertar que uma leitura aparentemente mais forte para a Alemanha pode ser em grande parte devido ao fato de que as fábricas estavam antecipando os negócios antes que as tarifas entrassem em vigor.