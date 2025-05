Em meio ao "milagre econômico" na Argentina, nem todos estão ganhando

O IPyPP, um think-tank da Argentina, disse que a taxa de trabalho autônomo cresceu, no entanto, criando um grande grupo de pessoas que, em muitos casos, não têm seguridade social, o que as torna mais vulneráveis.

Os trabalhadores informais ganham cerca de 41% menos do que os trabalhadores formais no mesmo setor, disse Roxana Maurizio, pesquisadora especializada em emprego no conselho estadual de pesquisa científica Conicet.

Para eles, ter um emprego "não é um seguro contra a pobreza", acrescentou.

Esse enfraquecimento sutil do mercado de trabalho contribuiu para uma queda de mais de 10% no consumo dos supermercados no ano passado, segundo dados oficiais, e fomentou a agitação, com manifestações regulares contra a austeridade.

"Se adicionarmos todos os empregos temporários que não têm seguridade social e são muito mal remunerados, o desemprego na Argentina não é apenas de 7%, mas sobe para 30%", disse Agustín Salvia, especialista em pobreza da Universidade Católica da Argentina.

O Ministério do Trabalho não respondeu aos pedidos de comentário da Reuters. O governo Milei não tem se importado com as críticas, argumentando que o ajuste fiscal é essencial e que, com a queda da inflação, os salários estão melhorando em termos reais.