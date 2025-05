Emplacamento de veículos cai 5,5% em abril sobre um ano antes

SÃO PAULO (Reuters) - As vendas de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus novos no Brasil em abril recuaram 5,5% sobre o mesmo mês do ano passado, mas cresceram 6,7% no comparativo mensal, para 208,7 mil unidades, afirmou a federação de concessicionários, Fenabrave, nesta segunda-feira.

Incluindo motocicletas, implementos rodoviários e outros veículos, o mês passado foi o melhor abril desde 2014, afirmou a entidade, citando emplacamentos de 410,75 mil unidades, praticamente estável sobre as vendas de um ano antes.

Segundo a Fenabrave, a queda nas vendas no comparativo anual ocorreu porque abril do ano passado teve dois dias úteis a mais na comparação com abril deste ano.