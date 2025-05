Estrategistas estão otimistas sobre a China mesmo que recuo na guerra comercial pareça distante

O índice de Xangai e o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, acumulam no ano quedas respectivamente de 2% e 4%, em linha com suas contrapartes dos EUA - S&P 500 e Nasdaq perdem 3% e 7%, respectivamente.

"As notícias sobre tarifas se tornaram, em sua maior parte, um ruído para os mercados chineses... Elas não definem mais a tendência, a menos que haja uma reviravolta nas políticas de Trump", disse Yao, acrescentando que a China está bem posicionada em termos de tamanho econômico e políticas internas para amortecer o impacto de choques externos.

(Reportagem de Ankika Biswas em Bengaluru)