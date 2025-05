EXCLUSIVO-Opep+ deve acelerar ainda mais aumentos na produção de petróleo, dizem fontes

O Cazaquistão desafiou a Opep+ no mês passado, quando seu ministro da energia disse que priorizaria os interesses nacionais em detrimento dos interesses do grupo ao decidir sobre os níveis de produção de petróleo.

A produção de petróleo do Cazaquistão em abril excedeu sua cota da Opep+, apesar de uma queda de 3%.

Os preços do petróleo caíram para o nível mais baixo em quatro anos em abril, abaixo de US$60 por barril, devido à aceleração dos aumentos da Opep+ e ao fato de as tarifas de Trump terem levantado preocupações sobre uma desaceleração global.

As notícias sobre a aceleração dos aumentos pesarão sobre os preços do petróleo até que a conformidade melhore, disse Giovanni Staunovo, analista do UBS.