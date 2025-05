Fed deve manter taxa de juros em meio a incertezas com tarifas

Uma debandada de empresas norte-americanas, incluindo McDonald's, General Motors e Apple, alertou sobre grandes impactos nos balanços, uma vez que as taxas de importação mais altas aumentam os custos e impedem os gastos. Companhias aéreas, incluindo a Delta Airlines, cancelaram completamente suas previsões.

As autoridades do Fed preveem que as tarifas irão aumentar tanto a inflação quanto o desemprego, embora não se saiba ao certo em que grau e por quanto tempo. Os dados econômicos disponíveis até o momento não sugerem que a economia esteja desmoronando.

Apesar do declínio anualizado de 0,3% no PIB dos EUA do último trimestre, os gastos dos consumidores ainda cresceram em um ritmo decente de 1,8%. O relatório de empregos do Departamento do Trabalho mostrou na sexta-feira que os empregadores dos EUA criaram 177.000 vagas em abril - cerca de 40.000 a mais do que o previsto - e a taxa de desemprego permaneceu em 4,2%.

As novas previsões trimestrais dos membros do banco central dos EUA só serão divulgadas em junho, portanto, os investidores estarão atentos ao chair do Fed, Jerome Powell, na coletiva de imprensa após a reunião na quarta-feira, para obter pistas sobre a trajetória da taxa de juros.

O Fed tem mantido sua taxa básica de juros na faixa de 4,25% a 4,50% desde dezembro. As projeções de março das autoridades do Fed apontam para dois cortes nos juros este ano, mas essas projeções parecem obsoletas devido à torrente de notícias sobre comércio desde então, incluindo as tarifas do "Dia da Libertação" de Trump em 2 de abril sobre parceiros comerciais em todo o mundo, sua pausa em muitas dessas taxas uma semana depois para dar tempo de negociar novos acordos comerciais e a imposição de tarifas de 145% sobre a maioria dos produtos chineses.

No mês passado, Powell disse que queria ter "certeza" de que um aumento temporário dos preços impulsionado por tarifas "não se tornaria um problema contínuo de inflação". Um mercado de trabalho ainda sólido libera o Fed para fazer isso.