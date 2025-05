Gol tem Ebitda recorrente de R$1,54 bi no 1º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A Gol anunciou nesta segunda-feira que seu lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) recorrente somou cerca de R$1,54 bilhão no primeiro trimestre, de acordo com dados preliminares em fato relevante ao mercado.

A companhia aérea acrescentou que espera uma margem Ebitda de 27,3% no primeiro trimestre, em linha com os três meses encerrados em março do ano passado, quando a margem foi 27,8%.

A receita unitária por passageiro da Gol no primeiro trimestre deve marcar crescimento de cerca de 5% frente ao ano anterior, enquanto a receita unitária deve subir 6%, segundo a companhia, que está em recuperação judicial nos Estados Unidos. A receita líquida do período é estimada em R$5,6 bilhões.