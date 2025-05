Governo do México planeja aumentar a produção nacional diante de crescimento fraco

Por Kylie Madry

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - Autoridades do México apresentaram nesta segunda-feira um plano para manter o país no caminho do crescimento depois de evitar por pouco uma recessão técnica no primeiro trimestre.

O Produto Interno Bruto anual do país pode aumentar 0,7 ponto percentual se o plano entrar em vigor, disse o ministro das Finanças, Edgar Amador, ao lado da presidente Claudia Sheinbaum em sua coletiva de imprensa matinal.