Ibovespa recua contaminado por viés negativo de NY em meio a tarifas

DESTAQUES

- COGNA ON subia 4,98% e YDUQS ON avançava 2,87%, tendo como pano de fundo coluna do jornalista Lauro Jardim, do O Globo, afirmando que os dois maiores grupos de ensino superior do Brasil voltaram a conversar sobre uma fusão.

- PETROBRAS PN caía 1,95% e PETROBRAS ON perdia 1,5%, em correção após fecharem com alta de mais de 2% cada na sexta-feira. O movimento também era endossado pelo desempenho negativo dos preços do petróleo no mercado internacional, onde o barril do Brent, referência para a estatal, caía 1,88%, a US$60,14 o barril.

- VALE ON tinha variação positiva de 0,08%, em mais uma sessão sem a referência dos preços futuros do minério de ferro, com os mercados financeiros da China fechados por feriado. As negociações serão retomadas a partir de terça-feira.

- ITAÚ UNIBANCO caía 0,87%, SANTANDER BRASIL UNIT ganhava 0,8%, BANCO DO BRASIL ON tinha variação positiva de 0,8% e BRADESCO PN desvalorizava-se 0,1%.

- GPA ON recuava 1,54%, vindo de duas sessões consecutivas de queda, nas quais acumulou desvalorização de 15%. O varejista realiza nesta segunda assembleia geral extraordinária para deliberar sobre proposta de destituição do atual conselho e eleição de novos membros.