Índice europeu STOXX 600 sobe e registra maior sequência de ganhos em quase quatro anos

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,2%, marcando sua 10ª sessão consecutiva de ganhos, a mais longa sequência desde agosto de 2021.

O principal índice de ações da Alemanha saltou 1,12%, terminando perto de uma máxima recorde. Outras bolsas locais também terminaram com ganhos, exceto o CAC 40 da França, que caiu 0,55%. Os mercados de Londres ficaram fechados por causa de um feriado bancário.

No STOXX 600, as seguradoras lideraram os ganhos setoriais e subiram 1,1%, enquanto o setor imobiliário avançou 0,8% nesta segunda-feira.

Também ajudaram o índice europeu aeroespacial e de defesa, que subiu mais de 1%, e o setor financeiro, com alta de 0,7%.

As ações do setor de energia, no entanto, limitaram os ganhos gerais com uma queda de 0,6%, acompanhando os preços mais fracos do petróleo.

Enquanto isso, a aparente diminuição das tensões comerciais entre os EUA e a China tem sido uma fonte de otimismo para os investidores nas últimas semanas.