Mercado reduz projeção da Selic em 2025 a 14,75% na semana do Copom, mostra Focus

Segundo projeções dos analistas do Focus, o Copom elevará a taxa de juros em 0,5 ponto nesta semana, a 14,75%, prevendo ainda mais uma alta de 0,25 ponto em junho, a 15,00%. Em seguida, a expectativa é de que as autoridades façam um corte de 0,25 ponto na última reunião do ano, em dezembro, levando a taxa ao patamar de 14,75% ao fim do ano.

A pesquisa semanal com uma centena de economistas mostrou ainda a previsão de que o IPCA terá alta de 5,53% ao fim deste ano, abaixo da projeção de avanço de 5,55% na pesquisa anterior, no que foi a 3ª semana consecutiva de redução da expectativa. Para 2026, a projeção para a inflação brasileira foi de 4,51%, mesmo patamar da semana anterior.

O centro da meta perseguida pelo BC é de 3%, com uma margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo.

Em relação ao crescimento da economia brasileira, manteve-se a previsão de que o Produto Interno Bruto (PIB) crescerá 2,00% neste ano. Em 2026, a expectativa de crescimento ficou inalterada em 1,70%.

O resultado vem na esteira de mais uma semana marcada pelas preocupações com a guerra comercial entre Estados Unidos e China, com leve otimismo nos mercados diante da aparente mudança de tom dos dois países, à medida que seguem reagindo ao anúncio de tarifas pelo presidente norte-americano, Donald Trump.

Trump anunciou a implementação de uma taxa mínima de 10% sobre todas as importações dos EUA em 2 de abril, com alguns países recebendo tarifas mais altas devido ao seu desequilíbrio comercial com a economia norte-americana. Uma semana depois, Trump interrompeu as taxas para a maioria dos países, mantendo em vigor a tarifa universal de 10% e as taxas sobre a China.