México apresenta medidas para evitar dumping de aço e têxteis

O México também impôs algumas tarifas sobre as importações de produtos têxteis nos últimos meses, explicou Ebrard, acrescentando que uma reunião com líderes empresariais foi marcada para este mês.

Ele disse que o governo está implementando preços de referência, um valor de referência, para importações de produtos como móveis, brinquedos, equipamentos esportivos, papel e papelão.

A economia mexicana cresceu 0,2% no primeiro trimestre em comparação com os últimos três meses de 2024, segundo dados preliminares divulgados no mês passado.

(Reportagem de Kylie Madry e Ana Isabel Martinez)