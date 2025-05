Motiva, ex-CCR, tem alta de 20% no lucro do 1º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A Motiva, novo nome do grupo de concessões de transporte CCR, teve lucro líquido ajustado de R$539 milhões no primeiro trimestre, expansão de 20,2% sobre o desempenho de um ano antes, segundo balanço divulgado nesta segunda-feira.

A companhia, que atua em rodovias, ferrovias e aeroportos, apurou um desempenho operacional medido pelo Ebitda ajustado de R$2,36 bilhões, crescimento de 14% sobre o resultado do primeiro trimestre de 2024.

Os resultados vieram com duas novas concessões incorporadas no trimestre e após ações de reestruturação no portfólio da companhia, informou a empresa, citando o fim da operação do serviço de barcas no Rio de Janeiro e revisão contratual da MSVia. Paralelamente a isso, no trimestre, a empresa iniciou em março a operação da Rota Sorocabana, no Estado de São Paulo.