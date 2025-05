Petróleo cai mais de US$1 por barril após Opep+ acelerar aumento da produção

Na semana passada, o Brent caiu 8,3% e o WTI perdeu 7,5% depois que a Arábia Saudita sinalizou que poderia lidar com um ambiente prolongado de preços mais baixos. Isso compensou um otimismo do lado da demanda, em meio a perspectivas de avanços em negociações de tarifas entre os EUA e a China, disse o analista do Saxo Bank, Ole Hansen.

No sábado, a Opep+ concordou em acelerar ainda mais os aumentos na produção de petróleo pelo segundo mês consecutivo, aumentando a produção em junho em 411.000 barris por dia (bpd).

O aumento de junho por oito participantes do grupo Opep+, que inclui aliados como a Rússia, elevará o total combinado de aumentos em abril, maio e junho para 960.000 bpd. Isso representa uma reversão de 44% dos 2,2 milhões de bpd de vários cortes acordados desde 2022, de acordo com cálculos da Reuters.

