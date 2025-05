Produção de petróleo do Brasil cresce pelo 5º mês consecutivo em março, diz ANP

SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO (Reuters) - A produção de petróleo do Brasil subiu em março pelo quinto mês consecutivo, atingindo 3,621 milhões de barris por dia (bpd), com impulso do avanço da exploração do pré-sal, afirmou a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), nesta segunda-feira.

O volume produzido no terceiro mês do ano representou uma alta de 3,8% ante fevereiro e de 7,9% em relação ao mesmo período do ano passado.

Principal produtora do Brasil, a Petrobras produziu 2,23 milhões de bpd em março, alta de 4,7% na comparação com o mesmo mês do ano passado.