S&P 500 interrompe sequência de 9 sessões de altas após última tarifa de Trump

Por Chuck Mikolajczak

NOVA YORK (Reuters) - O S&P 500 caiu nesta segunda-feira e interrompeu sua mais longa sequência de ganhos em 20 anos, com os investidores avaliando o último anúncio de tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, antes da decisão de política monetária do Federal Reserve nesta semana.

No domingo, Trump anunciou uma tarifa de 100% sobre filmes produzidos fora dos EUA, mas não forneceu detalhes sobre como essas taxas seriam implementadas.