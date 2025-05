Tanure indica um nome, em vez de três, ao conselho do GPA

Tanure, que detém cerca de 7% das ações do GPA, propôs no final de março a destituição do atual conselho doGPA e a eleição de novos membros para o colegiado, incluindo três representantes indicados pelo próprio empresário.

Porém, com a entrada das chapas apoiadas pelo investidorRafael Ferri e pela família Coelho Diniz, dona da rede de supermercados de mesmo nome, o cenário de apoio mudou e os votosse diluíram, tornando mais improvável a eleição de todos os seus indicados.

Uma ata da assembleia divulgada pelo GPA confirma a remoção das candidaturas de Pedro de Moraes Borba e Rodrigo Tostes Solon de Pontes pelo fundo controlado por Tanure, enquanto Sebastián Dario Los, também indicado pelo fundo, foi eleito.

No ano passado, Tanure adquiriu ações do GPA no mercado e, desde então, tem demonstrado interesse em comprar maisparticipação do grupo francês Casino na companhia brasileira, conforme noticiado pela Reuters em março.

Procurado, o Casino não respondeu de imediato.

Tanure também disse que tinha um plano audacioso para o futuro do GPA, mas como a chapa proposta não teve continuidade decidiu não seguir com este projeto "em que não acreditamos mais". "Houve uma corrida pelas ações que não combina com o longo prazo", disse Tanure, explicando que o grupo segue com os "demais negócios e analisando outras oportunidades."