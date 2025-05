Tarifa de Trump sobre filmes deixa indústria cinematográfica perplexa

Ainda assim, as tarifas colocariam mais pressão sobre uma indústria que já estava se recuperando do corte de assinaturas de TV a cabo e do aumento dos custos trabalhistas, depois que as greves em Hollywood em 2023 garantiram salários mais altos e benefícios mais amplos para escritores e atores. Não está claro se as medidas tarifárias atingiriam o objetivo de impulsionar a produção cinematográfica nos EUA.

"Aumentar o custo de produção de filmes pode levar os estúdios a produzir menos conteúdo. Há também o risco de tarifas retaliatórias contra conteúdo norte-americano no exterior", disse Barton Crockett, analista da Rosenblatt Securities.

Hollywood já está na mira da China, que prometeu no mês passado restringir as importações de filmes dos EUA em retaliação às tarifas mais amplas. Mas analistas afirmam que o impacto pode ser limitado, já que as bilheterias chinesas vêm diminuindo.

Ainda assim, o ex-alto funcionário do Comércio William Reinsch, membro sênior do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, disse que a retaliação contra as tarifas cinematográficas de Trump seria devastadora.

"A retaliação acabará com a nossa indústria. Temos muito mais a perder do que a ganhar", disse ele, acrescentando que seria difícil defender o cinema como um caso de segurança nacional ou emergência nacional.

Analistas disseram ainda que a fiscalização seria difícil, pois os grandes conglomerados de mídia poderiam reestruturar suas operações para contornar as taxas, produzindo conteúdo por meio de subsidiárias estrangeiras ou licenciando conteúdo além-fronteiras.