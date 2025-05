TIM tem alta de 56% no lucro do 1º tri

SÃO PAULO (Reuters) - O grupo de telecomunicações TIM teve lucro líquido ajustado de R$810 milhões no primeiro trimestre, salto de 56% sobre o resultado de um ano antes, com altas na receita e no desempenho operacional.

A companhia controlada pela Telecom Italia teve um resultado operacional medido pelo Ebitda ajustado de R$3,08 bilhões de janeiro ao final de março, crescimento de 6,7% sobre um ano antes.

Analistas, em média, esperavam lucro de R$702 milhões para a TIM no primeiro trimestre, e Ebitda de 3,09 bilhões, segundo estimativas compiladas pela Lseg.