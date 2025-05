Trump diz que quer acordo comercial justo com a China

A BORDO DO AIR FORCE ONE (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse no domingo que os EUA estão se reunindo com muitos países, incluindo a China, para tratar de acordos comerciais, e que sua principal prioridade com a China é garantir um acordo comercial justo.

Trump disse a repórteres a bordo do Air Force One que não tem planos de falar com o presidente chinês Xi Jinping esta semana, mas que as autoridades norte-americanas estão conversando com as autoridades chinesas sobre uma variedade de assuntos diferentes.

Questionado se algum acordo comercial será anunciado nesta semana, Trump disse que pode "muito bem ser", mas não deu detalhes.