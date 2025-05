Ações alemãs derrubam STOXX 600 após revés de Merz em tentativa de se tornar chanceler

Por Sukriti Gupta

(Reuters) - O principal índice acionário da Europa recuava nesta terça-feira, com as ações alemãs caindo depois que o líder conservador Friedrich Merz não conseguiu obter a maioria parlamentar necessária para se tornar chanceler, enquanto a incerteza sobre as tarifas dos Estados Unidos continuava pesando sobre o humor.

O índice STOXX 600 recuava 0,47%, a 534,81 pontos.