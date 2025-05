Ações alemãs reduzem perdas com Merz eleito chanceler após revés inicial

"É muito antialemão, porque conhecemos a Alemanha particularmente por sua estabilidade política. Até recentemente, seria impensável que o parlamento não votasse imediatamente no... candidato", disse Teeuwe Mevissen, economista sênior de mercado do Rabobank.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,18%, quebrando uma sequência de dez dias de altas.

A incerteza sobre as tarifas também pesou, com investidores tentando acompanhar as políticas comerciais imprevisíveis do presidente dos EUA, Donald Trump.

Trump disse na segunda-feira que pretendia anunciar tarifas farmacêuticas nas próximas duas semanas. Isso ocorreu um dia depois de anunciar uma tarifa de 100% sobre filmes produzidos fora dos EUA.

O subíndice de empresas de saúde perdeu 1%, com ações da farmacêutica Novo Nordisk caindo 4%.

"Se tem algo a que os investidores são alérgicos, é à incerteza. Então, isso nunca é bom para os mercados de ações", acrescentou Mevissen, do Rabobank.