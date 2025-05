Acordos de fusão e aquisição atingem menor nível em 20 anos após "Dia da Libertação" de Trump

"Estamos vendo uma reação em cadeia em toda a diligência que estamos fazendo", disse Kristin Pothier, líder de estratégia e consultoria de negócios globais na consultoria KPMG.

A guerra comercial retaliatória fez com que a volatilidade do mercado atingisse níveis históricos em abril, "impulsionada por declarações intermitentes da Casa Branca sobre política tarifária", disse a analista Lisa Shalett, do Morgan Stanley.

Em 2 de abril, Trump impôs e depois suspendeu por 90 dias uma tarifa mínima de 10% sobre todas as importações dos EUA, e percentuais mais altos para dezenas de parceiros importantes, da Europa ao Japão, incluindo taxas sobre a China que somavam 145%.

As ameaças de Trump de demitir o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, que colocaram em questão a independência política do Fed, exacerbaram ainda mais o estresse nos mercados, disse Shalett.

Houve um ponto positivo para fusões e aquisições no mês passado: negócios de tecnologia em que o valor está mais na propriedade intelectual, como algoritmos e software, do que em bens físicos sujeitos a tarifas, como automóveis.

O setor de tecnologia foi responsável por quase 40% dos quase US$600 bilhões em negócios assinados neste ano nos EUA. O país é responsável por quase metade da atividade global de negócios em valor.