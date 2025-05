Autoridades dos EUA e da China terão reunião para quebrar gelo em Genebra no sábado

"Há um velho ditado chinês que diz: Ouça o que é dito e observe o que é feito... Se (os EUA) disserem uma coisa, mas depois fizerem outra, ou tentarem usar as negociações como um disfarce para continuar a coerção e a chantagem, a China jamais concordará."

Trump e sua equipe comercial enviaram sinais contraditórios sobre o progresso das negociações com os principais parceiros comerciais que se apressam em consolidar acordos para evitar a imposição de pesados impostos de importação sobre seus produtos.

Bessent disse aos parlamentares no início do dia que o governo Trump estava negociando com 17 grandes parceiros comerciais, mas ainda não com a China, e poderia anunciar acordos comerciais com alguns deles já nesta semana.

Trump disse aos repórteres, antes de uma reunião com o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, que ele e as principais autoridades do governo analisarão os possíveis acordos comerciais nas próximas duas semanas para decidir quais serão aceitos, fazendo com que as ações caissem.

Os comunicados não descreveram a reunião com as autoridades chinesas como o início de negociações. Washington e Pequim estão em um jogo de gato e rato em relação às tarifas, com cada lado não querendo ser visto recuando em uma guerra comercial que tem agitado os mercados globais e desorganizado as cadeias de suprimentos.