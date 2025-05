Bessent diz que EUA podem anunciar acordos comerciais com alguns países nesta semana

Autoridades do governo sugeriram que a Índia e o Japão poderiam ser os primeiros países a assinar um acordo comercial com o governo dos EUA para reduzir as tarifas que Trump ameaçou.

Os comentários de Bessent sobre a falta de negociações com a China foram feitos depois que Trump disse a repórteres, no domingo, que não tinha planos de falar com o presidente chinês Xi Jinping esta semana, mas que as autoridades norte-americanas estavam conversando com as chinesas sobre uma série de assuntos diferentes.

Em uma entrevista à NBC News que foi ao ar no domingo, Trump reconheceu que havia sido "muito duro com a China", essencialmente cortando o comércio entre as duas maiores economias do mundo, mas disse que Pequim agora quer chegar a um acordo.

"Eles querem fazer um acordo. Eles querem muito fazer um acordo. Veremos como isso vai se desenrolar, mas tem que ser um acordo justo", disse ele na época.

(Reportagem de Andrea Shalal e David Lawder)