Caixa Seguridade lucra R$1 bi no 1º tri e anuncia R$930 mi em dividendos

SÃO PAULO (Reuters) - A Caixa Seguridade registrou um lucro líquido gerencial de R$1 bilhão no trimestre encerrado no final de março, crescimento de 9,2% na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, informou a empresa nesta terça-feira.

Ao mesmo tempo, o braço de seguros da Caixa Econômica Federal anunciou a aprovação pelo seu conselho de administração do pagamento de R$930 milhões aos acionistas, equivalente a 92,1% do lucro gerencial ajustado do primeiro trimestre -- e pagamento previsto para 15 de agosto deste ano.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)