Carrefour Brasil lucra R$225 mi no 1º tri e vê fechamento de capital acelerar expansão

A empresa já havia divulgado mês passado seus dados operacionais do primeiro trimestre, que mostraram crescimento de 5,4% nas vendas mesmas lojas, excluindo combustível e efeito calendário, impulsionadas pelo avanço de 6,9% nas lojas da rede de atacarejo Atacadão, principal negócio da companhia, apesar da mudança da Páscoa do primeiro trimestre no ano passado para o segundo trimestre este ano.

"Arrumamos a casa o ano passado e nossas novas lojas, que convertemos, continuam a maturar. Mantemos um olhar crítico em relação a despesas... buscando sempre oportunidades de ganhos de eficiência", disse o presidente-executivo do Carrefour Brasil, Stephane Maquaire, a jornalistas.

O executivo destacou que o efeito calendário, com o feriado de Páscoa ocorrendo este ano em abril, apoiou o desempenho do varejista no início do segundo trimestre, período que também conta com o aniversário da bandeira Atacadão, em 12 de abril.

"Todos os anos temos o aniversário do Atacadão e conseguimos um aniversário muito bom... e depois a Páscoa também muito positiva pelo Atacadão e pelas demais bandeiras", acrescentou.

O Carrefour Brasil abriu uma nova loja Atacadão no Estado do Rio de Janeiro e um novo atacado de distribuição no Estado de São Paulo entre o início de janeiro e final de março.

"Vamos seguir nessa linha, mais ou menos, todos os trimestres este ano, com uma quantidade menor de lojas do que gostaríamos" dado o contexto de Selic elevada, disse Maquaire, na última divulgação de resultados do grupo ainda como empresa de capital aberto.