Ceron defende elevação do limite de gastos em 2027 para incorporar excesso de precatórios

“O ideal é que se tenha de fato uma transição, e em algum momento você incorpore, idealmente, dentro dos limites (de gastos) existentes. Dado o patamar (de precatórios), que não está se reduzindo, talvez o país não consiga resolver no curto prazo”, disse.

“A solução mais trivial, esperada, é a adição desse delta (de gasto com precatórios) dentro do limite de gastos e dali para frente seguir (dentro do limite). Tende a ser preferível do ponto de vista técnico e de mercado do que continuar como uma regra de exceção.”

O STF permitiu que parte dos precatórios -- decisões judiciais definitivas contra o governo, sem possibilidade de recurso -- seja paga por fora de regras fiscais até 2026. A partir de 2027, os pagamentos voltam a contar no limite de gastos, com o governo já prevendo um estrangulamento das contas federais.

Neste ano, o governo deve pagar em julho R$70 bilhões em precatórios, valor que, na opinião do secretário, não deve pressionar a inflação. Segundo ele, o montante de precatórios a ser pago em 2026 ainda não está fechado, mas não deve ser uma “surpresa negativa”.

Na entrevista, o secretário também afirmou que a queda recente em cotações de commodities e a valorização do real afetam a arrecadação do governo -- que embolsa tributos a partir das vendas e importações de produtos do agronegócio, bem como com royalties da produção de petróleo.

Ceron afirmou que a equipe econômica está batalhando para cumprir a meta de déficit fiscal zero neste ano, argumentando que o governo cumpriu todos os alvos prometidos para a política fiscal apesar da desconfiança de agentes do mercado.