Conab eleva estimativa de safra de café do Brasil e vê aumento de 2,7% ante 2024

"O bom resultado estimado na safra total de café é influenciado, principalmente, pela recuperação de 28,3% nas produtividades médias das lavouras de conilon (canéfora)... Este resultado se deve, sobretudo, à regularidade climática durante as fases mais críticas das lavouras, que beneficiaram floradas positivas, e a boa quantidade de frutos por rosetas", afirmou a Conab.

Apesar do ajuste positivo na safra pela Conab, o número da estatal ainda está abaixo do total previsto pelo mercado, que tradicionalmente tem projeções acima das do governo.

Segundo os últimos relatórios divulgados, a maioria das consultorias e bancos entende que a safra 2025 ficará acima de 60 milhões de sacas, mas cairá em relação a 2024, diferentemente da Conab.

No caso do arábica, que responde pela maior parte do total produzido no maior produtor e exportador global de café, a safra deve alcançar 37 milhões de sacas, ainda uma queda de 6,6% sobre a anterior, devido ao impacto da "baixa" bienalidade e ao clima adverso em 2024, segundo a Conab.

A safra de arábica havia sido estimada em 34,7 milhões de sacas em janeiro, conforme os números da estatal, que citou uma retomada das chuvas, amenizando a queda anual estimada previamente.

Para os canéforas é esperado um aumento anual de 27,9% na safra, para um recorde de 18,7 milhões de sacas, compensando a queda no arábica. Em janeiro, a Conab havia estimado 17,1 milhões de sacas para esta variedade.