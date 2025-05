Crescimento econômico da zona do euro desacelera em abril, serviços ficam perto da estagnação, mostra PMI

O PMI de serviços caiu de 51,0 em março para 50,1 em abril, sua leitura mais baixa em cinco meses e pouco acima do limite neutro.

Enquanto isso, o otimismo entre as empresas de serviços enfraqueceu e o índice de expectativas de negócios caiu de 57,8 para 55,1, o que não era observado desde o final de 2022.

A demanda geral diminuiu pelo 11º mês consecutivo e por uma taxa ligeiramente mais rápida do que em março, com fabricantes e prestadores de serviços relatando vendas mais fracas. O índice de novos negócios caiu de 49,5 para 49,1.

Os pedidos de exportação também caíram, embora pelo ritmo mais lento em quase três anos.

As empresas tiveram que contar com o trabalho em atraso para manter os níveis de atividade, com os pedidos pendentes diminuindo pelo 25º mês consecutivo.

Apesar do crescimento morno, o nível de emprego no bloco como um todo aumentou pelo segundo mês, embora o aumento tenha sido marginal e limitado ao setor de serviços. As empresas do setor industrial cortaram postos de trabalho pelo 23º mês consecutivo.