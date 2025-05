Déficit comercial dos EUA atinge recorde em março

As tarifas do presidente Donald Trump, incluindo o aumento das taxas sobre as importações chinesas para 145%, alimentaram uma corrida das empresas para importar mercadorias a fim de evitar custos mais altos.

Embora as tarifas recíprocas com a maioria dos parceiros comerciais dos Estados Unidos tenham sido suspensas por 90 dias, as tarifas sobre os produtos chineses entraram em vigor no início de abril, desencadeando uma guerra comercial com Pequim.

As importações aumentaram 4,4% em março, atingindo o recorde histórico de US$419,0 bilhões, sendo que as de bens cresceram 5,4%, para um recorde de US$346,8 bilhões. As exportações subiram 0,2%, para US$278,5 bilhões, também um recorde. As exportações de bens tiveram alta de 0,7%, chegando a US$183,2 bilhões.

O governo informou na semana passada que o déficit comercial cortou um recorde de 4,83 pontos percentuais do PIB no último trimestre, resultando na contração da economia a uma taxa anualizada de 0,3%, a primeira queda desde o primeiro trimestre de 2022.

Economistas preveem que a enxurrada de importações diminua até maio, o que poderia ajudar o PIB a se recuperar no segundo trimestre.

(Reportagem de Lucia Mutikani)