Dívida global atinge recorde de mais de US$324 trilhões, diz IIF

"Embora a forte desvalorização do dólar em relação aos principais parceiros comerciais tenha contribuído para o aumento do valor da dívida em dólares, o aumento do primeiro trimestre foi mais do que o quádruplo do aumento médio trimestral de US$1,7 trilhão observado desde o final de 2022 ", disse o IIF em seu Monitor da Dívida Global.

O índice global de dívida em relação ao produto continuou diminuindo lentamente, ficando um pouco acima de 325%. Entretanto, nos mercados emergentes, o índice atingiu um recorde de 245%.

A dívida total nos mercados emergentes aumentou em mais de US$3,5 trilhões no primeiro trimestre, atingindo um recorde de mais de US$106 trilhões. A China sozinha foi responsável por mais de US$2 trilhões desse aumento, de acordo com o IIF. A dívida do governo chinês em relação ao PIB está em 93% e se espera que atinja 100% antes do final do ano.