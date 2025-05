DoorDash, dos EUA, comprará rival britânica Deliveroo em acordo de US$3,9 bi

Analistas disseram que o setor de entrega de alimentos está pronto para uma maior consolidação, uma vez que a inflação e a renda reduzida tornaram os consumidores mais cautelosos em relação aos gastos com entregas e empresas semelhantes tiveram dificuldade em aumentar a escala.

As empresas reavivaram as negociações no mês passado e a proposta foi confirmada nesta terça-feira como uma oferta final, fazendo com que as ações da Deliveroo subissem cerca de 2%.

O fundador e presidente-executivo da Deliveroo, Will Shu, que entregava comida em uma scooter nos primeiros meses do grupo, disse que a empresa tem um futuro brilhante, mas enfrenta concorrentes globais maiores.

"O conselho e eu avaliamos isso e dissemos: 'Onde achamos que a Deliveroo deve estar para que possamos realmente vencer?'", disse ele. "E achamos que este era o lugar certo para nós."

A aquisição ajudará a DoorDash a aumentar sua participação de mercado na Europa, competindo com a Just Eat e a Uber Eats, já que adiciona o maior mercado da Deliveroo, o Reino Unido e a Irlanda, à sua lista, além de outros.

"Além de ter a base na qual podemos adicionar escala aos nossos investimentos na Europa, temos a possibilidade de introduzir novos produtos no mercado", disse o presidente-executivo da DoorDash, Tony Xu, em uma teleconferência.