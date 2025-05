Empreendimentos de criptomoedas de Trump causam tensões no Capitólio

Em uma declaração, Anna Kelly, vice-secretária de imprensa da Casa Branca, disse não haver conflitos de interesse e que os bens de Trump estão em um fundo administrado por seus filhos.

"O presidente Trump se dedica a fazer dos EUA a capital mundial das criptomoedas e a revolucionar nossa tecnologia financeira digital", disse.

Ainda assim, os acordos de criptografia de Trump ameaçam inviabilizar a legislação que já foi considerada quase certa por analistas e lobistas para ser aprovada este ano. O Congresso também está debatendo um projeto de lei para criar uma estrutura regulatória para stablecoins, um tipo de criptomoeda projetada para manter um valor constante, geralmente uma paridade de 1:1 com o dólar.

Os democratas do Senado expressaram preocupações com o projeto de lei, especialmente depois que a World Liberty Financial anunciou na semana passada que sua stablecoin seria usada por uma empresa de investimentos de Abu Dhabi para seu investimento de US$2 bilhões na bolsa de criptomoedas Binance.

A Casa Branca quer que o projeto de lei seja aprovado no Senado até a próxima semana, de acordo com uma fonte familiarizada com as discussões. Mas alguns democratas disseram no sábado que os republicanos não conseguiram negociar disposições mais fortes relacionadas a questões de stablecoins estrangeiras e proteções contra lavagem de dinheiro e que eles não poderiam apoiar o projeto de lei como está atualmente.

O projeto de lei sobre stablecoin ainda pode ser aprovado no Senado, no qual os republicanos detêm a maioria, mas poderia representar um revés para o setor de criptografia, que tentou retratar a regulamentação de ativos digitais como uma questão bipartidária.