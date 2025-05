Faturamento do setor mineral do Brasil sobe 8,6% no 1º tri, a R$73,8 bi, diz Ibram

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O faturamento do setor mineral brasileiro alcançou R$73,8 bilhões no primeiro trimestre, um aumento de 8,6% ante mesmo período do ano anterior, segundo dados divulgados nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), que representa as mineradoras no Brasil.

As exportações do segmento somaram 87,7 milhões de toneladas nos três primeiros meses do ano, alta de 0,3% em relação ao primeiro trimestre de 2024. Já as vendas externas de minério de ferro alcançaram 84,8 milhões de toneladas, avanço de 0,8% na mesma comparação.

A arrecadação de royalties da mineração, a chamada Cfem, somou R$2 bilhões no trimestre, alta de 1,2% versus um ano antes, segundo o Ibram, que representa empresas como Vale, Gerdau, ArcelorMittal e Mosaic.