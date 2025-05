Gastos na China com feriado aumentam, mas guerra comercial pesa sobre serviços

DESACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO

Enquanto isso, o setor de serviços da China viu o crescimento de novos pedidos diminuir em abril em relação a março, influenciado pela incerteza causada pelas tarifas dos EUA, segundo uma pesquisa do setor privado nesta terça-feira.

Apesar do crescimento econômico mais forte do que o esperado no primeiro trimestre, apoiado pelo estímulo do governo, a economia da China continua a enfrentar riscos deflacionários persistentes.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) de serviços do Caixin/S&P Global caiu de 51,9 em março para 50,7 em abril, leitura mais baixa desde setembro. A marca de 50 separa expansão de contração.

Esse resultado foi, de modo geral, compatível com a pesquisa oficial da China, que mostrou que a atividade de serviços diminuiu de 50,3 no mês anterior para 50,1 em abril. O PMI do Caixin é considerado um indicador melhor das tendências entre as empresas menores e mais voltadas para a exportação.

A pesquisa de serviços do Caixin mostrou que o crescimento de novos negócios desacelerou para o seu nível mais fraco desde dezembro de 2022, embora os pedidos de exportação tenham aumentado ligeiramente, em parte devido a uma recuperação do turismo.