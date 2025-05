GPA desaba e perde 1/3 do valor de mercado após novo prejuízo e dúvidas sobre conselho

A alavancagem financeira pré-IFRS 16 - medida pela relação entre a dívida líquida e o Ebitda ajustado consolidado pré-IFRS 16 dos últimos 12 meses (incluindo despesas com aluguéis) - ficou em 2,8 vezes, frente ao patamar de 3 vezes registrado um ano antes. No final de 2024, porém, esse número era de 1,6 vez.

Analistas do Bank of America destacaram que um ambiente competitivo favorável e uma boa execução estão gerando sólidos ganhos operacionais. "No entanto, dívidas pesadas e contingências podem ser difíceis de superar", ponderaram em relatório, reiterando recomendação "underperform" para as ações.

Eles também acrescentaram que os esforços para substituir o conselho do GPA parecem ter fracassado e avaliam que novos membros podem causar alguma dissonância.

A assembleia de acionistas da empresa também elegeu na véspera novos conselheiros nomeados pelo empresário Nelson Tanure -- Sebastián Dario Los -- e pelo investidor Rafael Ferri.

Tanure, que detém cerca de 7% das ações do GPA, propôs no final de março a destituição do atual conselho do GPA e a eleição de novos membros para o colegiado, incluindo três representantes indicados pelo próprio empresário.

Porém, com a entrada das chapas apoiadas pelo investidor Rafael Ferri e pela família Coelho Diniz, dona da rede de supermercados de mesmo nome, o cenário de apoio mudou e os votos se diluíram, tornando mais improvável a eleição de todos os seus indicados.