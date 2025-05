Ibovespa avança puxado por Petrobras

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa avançava nos primeiros negócios desta terça-feira, com Petrobras entre os principais suportes na esteira da alta do petróleo no exterior, enquanto agentes também repercutem noticiário corporativo carregado, incluindo dados de produção da Brava Energia e balanços de empresas como Embraer e GPA.

Às 10h14, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,45%, a 134.091,54 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 18 de junho, tinha elevação de 0,64%.

(Por Paula Arend Laier)