Ibovespa fecha quase estável com noticiário corporativo cheio na véspera de decisões de juros

- PETROBRAS PN avançou 1,65%, encontrando suporte na alta do petróleo no exterior para recuperar parte das perdas da véspera, quando fechou com declínio de 3,73%, em uma mínima desde março do ano passado. Na segunda-feira, a Petrobras anunciou novo corte no preço médio de venda de diesel para as distribuidoras, o terceiro desde abril, em 4,7%, para R$3,27 por litro, menor patamar nominal desde agosto de 2023. No exterior, o barril de Brent encerrou com acréscimo 3,19%.

- BRAVA ENERGIA ON fechou em alta de 6,74%, em dia positivo para o setor como um todo com a alta do petróleo no exterior, tendo ainda no radar dados preliminares da produção de abril. A companhia atingiu recorde de produção com uma média de 81,8 kboe/d no período. "Este resultado reflete a evolução da operação offshore, com a melhor produção mensal desde dezembro de 2023 em Papa-Terra e os resultados preliminares dos poços 4H & 5H, a partir de 13 de abril, em Atlanta", afirmou a empresa.

- BB SEGURIDADE ON caiu 7,44%, após lucro líquido ajustado de R$1,99 bilhão no primeiro trimestre, expansão de 8,3% ano a ano, mas abaixo de previsões de analistas. Os prêmios emitidos pela Brasilseg recuaram 5,9%, ficando bem longe da expectativa de crescimento de 2% a 7% em 2025. O desempenho de reservas de previdência da Brasilprev (+8,7%) também ficou aquém das estimativas para o ano, de expansão de 12% a 16%.

- VALE ON terminou com acréscimo de 0,08%, tendo como pano de fundo o fechamento estável dos contratos futuros do minério de ferro na bolsa de Dalian, na China, com os investidores avaliando as esperanças de alívio das tensões comerciais entre Pequim e Washington de um lado e a divulgação de dados econômicos desfavoráveis da China de outro.

- BRADESCO PN recuou 0,45%, tendo no horizonte o balanço do primeiro trimestre, que será conhecido na quarta-feira, após o fechamento do mercado. ITAÚ UNIBANCO PN, que reporta seu resultado na quinta-feira, também no final o dia, cedeu 0,52%. BANCO DO BRASIL ON terminou negociado com decréscimo de 0,76%, enquanto SANTANDER BRASIL UNIT caiu 0,87%.

- EMBRAER ON subiu 0,8%, apesar do prejuízo líquido ajustado de R$428,5 milhões no primeiro trimestre, acima do resultado negativo de R$63,5 milhões sofrido no mesmo período do ano anterior. O Ebitda somou R$620,6 milhões entre janeiro e o final de março, acima dos R$233,6 milhões de um ano atrás, enquanto a margem no período passou de 5,3% para 9,7%. A companhia reiterou suas previsões de entregas de aviões em 2025.