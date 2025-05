Juros futuros cedem em dia de queda dos yields dos Treasuries e expectativa antes de decisões de BCs

Tanto no caso do Fed quanto no do BC brasileiro, o mercado estará atento principalmente às indicações para as próximas reuniões de política monetária.

Na B3, as opções precificavam na segunda-feira 53,00% de chances de manutenção da Selic em junho, 32,50% de possibilidade de aumento de 25 pontos-base e 9,50% de chances de elevação de 50 pontos-base.

“Estamos com a inflação desancorada no Brasil. Então, a grande dúvida é sobre como será o debate, no Copom, sobre isso”, comentou à tarde Vitor Oliveira, sócio da One Investimentos.

“Ainda que as taxas dos DIs tenham caído recentemente, ainda vemos as NTN-Bs pagando mais de 7%, em patamares bem esticados. A questão inflacionária ainda está viva”, acrescentou Oliveira, ao ponderar sobre os motivos que podem levar o Comitê de Política Monetária do BC a continuar elevando a Selic em junho.

De fato, no leilão regular da manhã desta terça-feira o Tesouro vendeu 1,1 milhão de Notas do Tesouro Nacional – Série B (NTN-Bs), títulos indexados à inflação, com taxas entre 7,3% e 7,6%. Também foram negociados 550 mil Letras Financeiras do Tesouro (LFTs), papéis atrelados à Selic.

Intrinsecamente ligada à inflação, a questão fiscal segue como um ponto de atenção entre os investidores no Brasil. Em videoconferência organizada pelo portal Jota, o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, afirmou que uma cotação mais baixa de commodities pode impactar a arrecadação do governo. Além disso, defendeu que o limite de gastos do arcabouço fiscal do governo seja elevado a partir de 2027, para incorporar o excesso de despesa com precatórios que hoje não é contabilizado na meta por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).