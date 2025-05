Minério de ferro fica estável com esperança de acordo entre China e EUA compensando dados fracos da China

O minério de ferro de referência de junho na Bolsa de Cingapura subia 0,92%, a US$97,45 a tonelada.

No domingo, o presidente Donald Trump disse que os EUA estão se reunindo com muitos países para fazer acordos comerciais, inclusive com a China, o que impulsionou o sentimento do mercado e fez com que o mercado acionário chinês subisse na terça-feira.

Pequim está "avaliando" uma oferta de Washington para manter negociações sobre as tarifas de 145% de Trump, disse o Ministério do Comércio da China na sexta-feira.

Enquanto isso, a atividade de serviços da China expandiu-se no ritmo mais lento em sete meses em abril, prejudicada pela incerteza devido às tarifas dos EUA, mostrou uma pesquisa do setor privado.

O mercado de aço está preocupado com os riscos de recessão no exterior provocados pelas tarifas, com medidas antidumping impactando negativamente a demanda futura de aço, disse a corretora Hexun Futures.

A produção entre os produtores chineses de aço de alto-forno aumentou ainda mais entre 25 e 30 de abril, disse a consultoria Mysteel.