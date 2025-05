Motiva pode ter "solução" para aeroportos no 2º semestre

SÃO PAULO (Reuters) - A Motiva, novo nome da CCR, espera para o segundo semestre ter algum fato relevante para divulgar ao mercado sobre o processo de venda de sua área de aeroportos, afirmou o presidente da companhia de concessões de transporte, Miguel Setas, nesta terça-feira.

"Não há nada iminente...mas alguma coisa relevante acontecerá. Se acontecer, será no segundo semestre", afirmou o executivo durante conferência com analistas sobre os resultados da companhia no primeiro trimestre.

O executivo explicou que a Motiva tem preferência para a venda integral de todo seu portfólio na área de aeroportos e que tem múltiplos interessados nos ativos, incluindo grupos nacionais e internacionais.