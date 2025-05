Petróleo sobe 3% com sinais de mais demanda na Europa e na China e menos produção nos EUA

Por Scott DiSavino

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo subiram cerca de 3% nesta terça-feira, com sinais de maior demanda na Europa e na China, menor produção nos Estados Unidos, tensões no Oriente Médio e com o surgimento de compradores no dia seguinte à queda dos preços para uma mínima de quatro anos.

Os contratos futuros do Brent subiram US$1,92, ou 3,2%, para fechar em US$62,15 por barril, enquanto o petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos EUA subiu US$1,96, ou 3,4%, para fechar em US$59,09.